وزير الخارجية الأمريكى يرتدى درعًا واقية خلال زيارته غير المعلنة لبغداد

ارتدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، درعا واقية خلال زيارته الخاطفة لبغداد، مساء اليوم الأحد، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إقرار هدنة إنسانية في غزة من شأنها أن تعزز عدة أولويات منها إدخال المزيد من المساعدات وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا للعاصمة العراقية بغداد، قال بلينكن إن 100 شاحنة مساعدات تتحرك الآن إلى الجيب الساحلي المحاصر، لكن "هذا غير كاف على الإطلاق".