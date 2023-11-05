رئيس "الإرشاد الزراعى": المتغيرات الأخيرة في العالم كشفت عن أزمة نقص كميات المياه

استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، عدد من الخطوات التى تم اتخاذها بشأن ترشيد استخدام مياه الري، من خلال عدد من خلال تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.



أزمة نقص كميات المياه

وأوضح عزوز أن المتغيرات الأخيرة في العالم كشفت عن أزمة نقص كميات المياه، وهو ما دفعنا لتعظيم الاستفادة من كميات المياه الحالية وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى أيضا بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.

وتابع عزوز: تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين ( وزارة الموارد المائية والرى – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى – وزارة المالية – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى ) لتطوير وتحديث الري بمحافظات الوادى والدلتا بهدف توفير تمويل تكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها و توفير تمويل تكاليف التحول إلي استخدام شبكات الري الحديث، وتقديم الدعم الفنى من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وأكد أن الهدف من تطوير منظومة الري وتحديثها فى النشاط الزراعي تحقيق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا إلى أن أهداف تطوير وتحديث منظومة الري على المستوى القومى:

تقليل زمن الرى وتوفير كميات الأسمدة وتقليل التكاليف.

وأعلن عن إعداد حزمة من البرامج الإرشادية لتوعية الزراع وتدريبهم على التقنيات الحديثة للزراعة باستخدام أساليب الرى المطور والحديث، وإصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب الرى الحديث وتأثيره على المحاصيل الزراعية المختلفة.