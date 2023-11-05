عبود الغزاوي.. راجع يصور فيديوهات من بعد غياب (فيديو)

عبدالرحمن البالغ من العمر 17 عامًا حقق شهرة واسعة لنقله الأوضاع في غزة بالصوت والصورة وبطريقة مميزة تقوم على السخرية، ولقبه البعض بأفضل “مراسل طفل”.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل عن الشاب عبود الغزاوي ورحلته في التصوير بعد غيابه لفترة.

صفحة عبدالرحمن على "إنستجرام" تحمل اسم abod_bt77، ويتابعها 1.2 مليون مستخدم، ويعرف نفسه عليها بأنه "أقوى صحفي عربي بالعالم".

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عبود أنشأ صفحته في 21 يناير الماضي ومنذ هذا التاريخ لم يكن عليها سوى منشور واحد وبعد حرب غزة، بدأ عبود وتحديدًا في 8 أكتوبر الماضي في تصوير فيديوهاته الساخرة الناقلة للأوضاع في غزة

وخلال الأربعة الأيام الماضية اختفى عبود من وسائل التواصل الاجتماعي وزعم البعض أو توقعوا بأنه قد استشهد في مجزرة جباليا، خاصة أنه من سكان هذه المنطقة إلا أنه ظهر اليوم من خلال فيديو يطمئن جمهوره أنه بخير ولم يستشهد.