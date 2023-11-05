الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجآت سعيدة عن حقل غاز دمنهور

المهندس عبدالله غراب
المهندس عبدالله غراب

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتصلة للغاز الطبيعي، وأن الاكتشافات الجديدة تمثل روح صناعة البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة في تعظيم الاستفادة من هذه الثروة.

وقال "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، إن مصر تحتل مكانة متقدمة في الشراكة الأوروبية في مجال الغاز، وأن الاكتشاف الذي تم في شرق دمنهور سيجذب المزيد من الاستثمارات وسيوفر كميات إضافية من الطاقة للدولة، وهو حقل غاز دمنهور.

وأضاف: "تم إنتاج أول كميات من الغاز من البئر الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية، وسيكون له أثر كبير في توفير كميات إضافية من الطاقة التي تحتاجها الدولة".

وأوضح أن منطقة الدلتا تزخر باحتياطات من الغاز الطبيعي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقدمًا كبيرًا في الاكتشافات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الغاز والكهرباء، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق العالمية.

وزير البترول مصر صناعة البترول والطاقة صالة التحرير مجال الغاز حقل غاز دمنهور

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

أيمن رجب: إيهاب جلال لن يتحمل أكثر من ذلك فى الإسماعيلى

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"