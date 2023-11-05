وزير البترول الأسبق يكشف مفاجآت سعيدة عن حقل غاز دمنهور

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتصلة للغاز الطبيعي، وأن الاكتشافات الجديدة تمثل روح صناعة البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة في تعظيم الاستفادة من هذه الثروة.

وقال "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، إن مصر تحتل مكانة متقدمة في الشراكة الأوروبية في مجال الغاز، وأن الاكتشاف الذي تم في شرق دمنهور سيجذب المزيد من الاستثمارات وسيوفر كميات إضافية من الطاقة للدولة، وهو حقل غاز دمنهور.

وأضاف: "تم إنتاج أول كميات من الغاز من البئر الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية، وسيكون له أثر كبير في توفير كميات إضافية من الطاقة التي تحتاجها الدولة".

وأوضح أن منطقة الدلتا تزخر باحتياطات من الغاز الطبيعي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقدمًا كبيرًا في الاكتشافات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الغاز والكهرباء، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق العالمية.