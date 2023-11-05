الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد حجازى: مصالح أمريكا تتآكل بسبب كثرة الاحتجاجات على دعم إسرائيل

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه منذ أحداث الـ7 من أكتوبر الماضي وهناك ذهنية انتقامية للقوات الإسرائيلية.

وأضاف أن مصالح أمريكا تتآكل بسبب كثرة الاحتجاجات على دعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر في قمة تحركاتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية هناك محاولة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن موقف أمريكا غير مسبوق حيال التحركات الإسرائيلية وكل ما نراه يدفع في هذا الاتجاه هذا الحكم، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد إزاحة حماس عسكريًا وهي تمثل مقاومة الاحتلال في غزة، وأن إسرائيل منذ بداية الأزمة تعلم أن حماس تحت الأرض. 

غزة محمد حجازي الاراضي الفلسطينية المحتلة الحياة اليوم فضائية الحياة أمريكا

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