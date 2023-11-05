أستاذ قانون دولى: تهديد إسرائيل بضرب غزة بالنووى جريمة حرب

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشن هجوم نووي على قطاع غزة تمثل تهديدًا صارخًا بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقال الدكتور مهران، في تصريحات صحفية، إن استخدام الأسلحة النووية محظور بموجب المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما أن الهجوم العشوائي على المدنيين محظور بموجب المادة 51 من نفس البروتوكول.

وأشار إلى أن المادة 85 من ذات البروتوكول تنص على أن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يعد جرائم حرب، موضحًا أن الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للمادة 7.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت على حظر استخدام الأسلحة النووية ووصفتها بأنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن أي استخدام للأسلحة النووية ضد غزة سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وستكون إسرائيل مسئولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وناشد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع وقوع مثل هذه الكارثة الإنسانية في غزة، ووجوب محاسبة المسئولين الإسرائيليين عن تهديداتهم بارتكاب مثل هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، داعيًا مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للتحرك العاجل لردع إسرائيل وحماية أرواح الفلسطينيين في غزة.