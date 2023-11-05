مصر تستضيف ورشة العمل الإقليمية بالبحر الأحمر للاستعداد والاستجابة للطوارئ وتفشيات الجراد الصحراوي

تستضيف مصر ورشة العمل بقاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الأحمر خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2023.

وخلال كلمته أمام الورشة قال الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات أن هذا الحدث جاء في ظل خطة منظمة الفاو وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى ومكتب (الفاو) بدولة اليمن وذلك لرفع قدرات العاملين من البلدين وتبادل الخبرات واخذ الدروس المستفادة من تفشي الجراد الصحراوي خلال العام 2019 والتي اجتاحت العديد من الدول في شرق إفريقيا والجزيرة العربية وللتدريب على الطرق الحديثة للرصد والاستكشاف والمكافحة والإنذار المبكر لدعم اتخاذ القرار بشان عمليات المكافحة للحماية من الاثار المدمرة لتفشي الجراد الصحراوي وللحفاظ على الامن الغذائي في القطاع الزراعي والمجتمعات الهشة.

قاعدة الجراد

وأضاف "رزق" ان اختيار الفاو لاقامة حلقة العمل في قاعدة جراد سفاجا تاتي كتتويج لمجهودات الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة في تأهيل قواعد الجراد وتجهيزها كنقطة تمركز وانطلاق لفرق المكافحة وكذلك استضافة أي فعاليات إرشادية وامدادها بتكنولوجيا الاتصال والميكنة التي توليها الوزارة اهتمام خاص في الفترة الأخيرة.

ومن ناحيته المهندس عصام محمود المساعد الفني لامانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى قال ان هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى من أقدم هيئات منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في 17 دولة عضو (وهي: مصر- السودان – إريتريا – إثيوبيا – الصومال – جيبوتي – السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – لبنان)، وذلك تحقيقا للأمن الغذائي ولتأمين سبل المعيشة لكافة شعوب المنطقة وخاصة المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا، هذا إلى جانب الحفاظ على الموارد والامكانيات الوطنية المتاحة لدى الدول.

وتهتم الهيئة بدعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الدول الأعضاء وتعزيز سبل تطبيق إستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي والتي تهدف إلى مكافحة الجراد الصحراوي في مواطن تواجده الصحراوية النائية وذلك قبل تشكل الاسراب ومجموعات الحوريات التي قد تمثل تهديدًا خطيرًا على المناطق الزراعية.

وذكر الدكتور جميل انور مدير مركز مكافحة الجراد في عدن بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية، أنه تم مشاركة 14 متدربًا ومتدربة من مركز الجراد الصحراوي في عدن ؛ وتعتبر هذه الفاعلية مهمة جدا للمتدربين كونها تشمل خلاصة كافة الدورات التدريبية والتي تم إقامتها للمتدربين خلال عمر المشروع في عدن ؛ وتعتبر كذلك باكورة لتلك الأنشطة والتي من خلالها سوف نستطيع تقييم معارف وإمكانيات الكادر المتدرب؛ وانهى كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها لهذه الفاعلية.

وأضاف الدكتور أسامة ربيع مدير مشروع الاستجابة للجراد الصحراوي بمنظمة الفاو في اليمن؛

أنه من أهداف المشروع:

1- تقييم خطة اتصالات المركز للاستجابة لمخاطر الجراد الصحراوي مدى استجابة المركز في التعامل مع البلاغات الواردة من المجتمع او المصادر الاخرى وتدفق المعلومات داخل المركز للوحدات المختلفة

2- تقييم مدى استعداد المركز تنظيميا وفنيا لمواجهة خطر الجراد.

3- تحسين قدرات المركز في الاستجابة للمخاطر.

4- تقييم مدى استفادة المركز من خطة الطوارىء.

كما تحدث المهندس خالد عبدربه مدير عام الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، حيث نوه أن جمهورية مصر العربية أحد الدول المكونة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى: واضاف ان هذه الحلقة تعتبر من أحد أهم العوامل في تنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي، ويتم العمل في هذا المجال من خلال منظومة معلومات الجراد الصحراوي حيث يتم وضع تصور للتنبؤات من خلال دراسة التغيرات المناخية ومدى تطورها لما تمثله من أهمية كبيرة في تكوين وهجرة أسراب الجراد الصحراوي.