الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العشائر الفلسطينية تدعو لتشكيل قيادة وطنية موحدة فورا لإدارة الاشتباك مع الاحتلال

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

دعا عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، اليوم الأحد، إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك مع الاحتلال . 

وقال المصري، في بيان وصل لـ"الدستور" نسخة منه، إن اللحظة الفارقة والفاصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن تطلب منا جميعا إلى طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل اشكالها .

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وطالب المصري الفصائل الفلسطينية بالعمل على جعل هذه المرحلة مرحلة تتكامل فيها فسيفساء الهوية الفلسطينية في كل أماكن وجودها لتقدم صورة جليلة بهية واحدة، من القدس والداخل المحتل وغزة والضفة الغربيّة والشتات، ومن كل مكان يعيد فيها الفلسطينيون بصوت واحد الاعتبار للقضية الفلسطينيّة كقضية وطنية وقومية وعالمية، تتكثف فيها المواجهة بين قوى الشر وقوى الخير وبين قوى الظلم وقوى العدل وبين القوّة وقوّة الحق.

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وأشاد المصري بصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في  قطاع غزة والضفة الغربية مضيفا أن هذا الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا ومقاومته في كل مكان من فلسطين المحتلة لن يكسر ولن ترفع الراية.

جرائم الاحتلال لن تقوض إرادة وصمود شعبنا

وعبر المصري أن جرائم الاحتلال لن تقوّض إرادة وصمود شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان.

وأكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن شعبنا لديه قدرات هائلة من المخزون النضالي لمقارعة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.

العشائر قيادة وطنية الاحتلال المقاومة الفصائل الفلسطينية القدس غزة

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