الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تعلن جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين الفلسطينيين

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالى والدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى أنه تم وضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من جميع التخصصات ووضع الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.

وأوضحت جامعة المنصورة أنها لن تتوانى عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين فى إطار دور الجامعة الخدمى وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة المنصورة الشعب الفلسطيني رئيس جامعة المنصورة

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