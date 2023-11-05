هنا مصر.. قلب العروبة النابض !



حالة إنسجام وتكامل بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولًا لأصغر طفل في مصر حيث يربط بيننا جميعا مصريتنا وعروبتنا وقبلهم مخزوننا الحضاري والإنساني، نحن المصريين الكل في واحد، لم يختلف إثنان على ضرورة تقديم يد المساعدة بكل ما نستطع من أجل نصرة أشقائنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

بالدبلوماسية والعلاقات الدولية يواصل الرئيس إتصالاته ولقاءاته، ومعه تتحرك وزارة الخارجية بمجهود السيد سامح شكري مساعيهم من أجل تخفيف معاناة شعبنا العربي في غزة.

و بضمير وطني وإنساني تواصل المؤسسات المصرية الخيرية ومن خلال جسر بري لم ينقطع توصيل المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء.

بكل فخر، نقولها ونحن نعتز بمصريتنا وعروبتنا وانسانيتنا ، لقد تحملت مصر رئيسًا وحكومة وشعب ومؤسسات مسؤلياتهم التاريخية تجاه اشقائنا في فلسطين المحتلة ولم ولن نتخلى عنهم، ولن نخزلهم أبدًا.

هنا فى مصر يوجد التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة ومعهم عشرات من الشباب المتطوعين وسائقي الشاحنات يشكلون لوحة عطاء متكاملة تليق بمكانة مصر وعروبتها.

هذا العدوان الكاشف لإفتقاد العدو المتجبر للإنسانية ومعه حكومات الغرب الأوروبي والأمريكي ممن دعموه وشجعوه على أرتكاب أبشع المجازر وأحقرها ضد شعب أعزل 60% منه من الأطفال والنساء هم الحصيلة الأكبر حتى الأن من الضحايا

أمس واليوم أنطلقت المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالى قطاع غزة، والتي تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بدأ بإرسال نحو ٥٠ شاحنة بشكل يومى منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية وهي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع حتى بلغ إجمالي الشاحنات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني من مصر نحو 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية،

وبعدها قافلة مساعدات بنك الطعام المصري، وضمت 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي لقرابة 150 ألف أسرة

المساعدات المصرية بدأت منذ الساعات الأولى للأزمة وأستطاعت مصر حشد آلاف الأطنان من المساعدات تزامنًا مع تكثيف الإتصالات بقادة دول العالم لضمان وصولها لقطاع غزة.

كل التحية لمن ساهم أو شارك في إعداد قوافل الإغاثة وفى مقدمتهم مؤسسة حياة كريمة التي بادرت بحملة إعداد المساعدات مع بداية الازمة.

دور " حياة كريمة " لم يتوقف عند توفير المساعدات، بل أمتد الى إعداد أجيال من الشباب المؤمنين بالعمل التطوعي عن طريق إستقبال طلاب المدارس للمشاركة فى مبادرة " من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجهيز المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وتحية لمؤسسات التحالف الوطني التي تضم بنك الطعام المصري ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مرسال وبنك الشفاء وصناع الخيرو جمعية الأورمان وصناع الحياة ومؤسسة أبو العينين الخيرية وجمعية رسالة و مؤسسة الجود ومؤسسة الجارحى ومؤسسة العربى و الهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية الدكتور مصطفى محمود و مؤسسة صناع الخير.

وتحية وفخر واعزاز بكل من شارك ودعم من النقابات المصرية ورجال الاعمال والفنانين خاصة المشاركة الشبابية الأولى من نوعها من مجلس الشباب المصري والنادي الأهلي للألعاب الرياضية وإتحاد شباب كفر الشيخ وغيرهم .

التحية للوزارات المصرية وفى مقدمتها وزارة الصحة التي جهزت وطورت مستشفيات شمال سيناء ودعمتها بأطقم طبية على أعلى مستوى وبجوارها بنك الدم حيث نظما معًا أكبر حملة للتبرع بالدم فى كافة المحافظات والجامعات والمدارس وقبلهم طواقم طبية في مختلف التخصصات جميعهم على إستعداد بالتضحية بكل ما يملكوا من أجل أشقائهم.. لنتأكد إننا هنا في مصر.. قلب العروبة النابض.