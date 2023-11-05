الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات مايعرفوش يكدبوا": زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي تنهار من البكاء على الهواء

المخرجة منال الصيفي
المخرجة منال الصيفي

قالت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، أنها تعلمت كثيرًا من رحلة مرضه بشكل كبير، حيث انهارت بالبكاء خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

وأضافت الصيفي، أن أشرف دائمًا ما كان يوصيني على إبنتي مريم الصغيرة، بالإضافة إلى ابنته الكبيرة قائلة: "كان حاسس وهو دائمًا ابن موت".

وأشارت زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إلى أنها تعلمت من زوجها التسامح والرضا بكل شئ في الحياة، مؤكدة أنه كان من الشخصيات الحنينة والخدومة بشكل كبير لكل من تعامل معه.

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