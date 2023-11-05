عضو بالشيوخ: التصريحات الإسرائيلية العدوانية انفلات يجر المنطقة لحرب شاملة

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات العدوانية التي أدلى بها وزير إسرائيلي، مهددًا بضرب غزة بقنبلة نووية. واصفا هذه التصريحات بأنها انفلات لحكومة نتنياهو، المسيطرة على إسرائيل وقد تفجر المنطقة بأثرها.

وحذر محسن في تصريح صحفي له اليوم، من أن تكون هذه التصريحات بداية لموجة ارهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال تدفع لقتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.



وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالتصدي لإرهاب حكومة نتنياهو ومعرفة أصل هذه التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعما اذا كان تم التداول بشأنها داخل حكومة نتنياهو المتطرفة.مشيرا: إلى أن قول أحد وزراء اسرائيل بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية. فهذا ارهاب دولة ولا يمكن السكوت عليه.

ولفت نائب الصعيد إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من اكتوبر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق. مطالبا بعقاب هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة.

واختتم النائب احمد محسن مؤكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البرى والبحرى والجوى الاسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال. مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.