السجن 5 سنوات لطالب لاتهامه بابتزاز فتاة وخطيبها فى الصف

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة طالبا بالسجن 5 سنوات، لإدانته باختراق حساب فتاة وابتزازها هي وخطيبها بإفشاء صور شخصية وطلب مبلغ مالي بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين أحمد محمد شتا ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر محمد السيد، وائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم في القضية رقم 14491 لسنة 2022 جنايات مركز الصف، للمتهم "أحمد. أ"، طالب، في غضون أغسطس 2022 هدد كتابة "أ. أ"، وخطيبته "إ. م"، بإفشاء ونشر صور شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي قدره ألفا جنيه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للفتاة بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اخترق حسابا خاصا للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بها بأن التقط ونقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها.