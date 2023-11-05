تعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بحصوات المرارة

الحصوات في المرارة هي تكتلات صلبة تشكل داخل المرارة، ويتكونون عادة من مواد مثل الكوليسترول أو الصفراء، وقد لا تظهر أي أعراض لدى الكثيرين الذين يعانون من حصوات المرارة، ومع ذلك، إذا تسببت الحصوات في انسداد مجرى المرارة، يمكن أن تسبب ألمًا حادًا في الجزء العلوي من البطن (المنطقة الحقيقية) وغالبًا ما تتصاحب مع حدوث نوبات غثيان وقيء بعد تناول وجبة دسمة.

وتتكون الحصوات غالبًا بسبب تراكم الكوليسترول أو الصفراء في المرارة، وهناك عوامل مؤثرة تشمل التغذية غنية بالدهون، السمنة، وتغييرات هرمونية مثل الحمل واستخدام الهرمونات النسائية، ويمكن تشخيص حصوات المرارة عادةً من خلال الأشعة التصويرية مثل السونار أو الجراحة بواسطة منظار المنطق (الكولونوسكوبي).

بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بحصوات المرارة:

تناول وجبات صحية

حافظ على نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، وقلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المعالجة.

مراقبة وزنك

الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من احتمالية تكوين حصوات المرارة، السمنة تزيد من خطر تكوين الحصوات.

الشرب الكافي

تناول كميات كافية من الماء يمكن أن يساعد في تفادي تكوين الحصوات.

تجنب فقدان الوزن بشكل سريع

تجنب خسارة الوزن بسرعة، حيث يمكن أن يزيد ذلك من خطر تكوين حصوات المرارة.

تجنب الصيام المفرط

عدم تناول الطعام لفترات طويلة يمكن أن يزيد من احتمالية تكوين حصوات المرارة.

ممارسة النشاط البدني

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر تكوين الحصوات.

التحكم في العوامل الوراثية

إذا كان لديك تاريخ عائلي لحصوات المرارة، فتحدث مع طبيبك حول الاستشارة الوراثية والفحوصات الدورية.

تجنب التدخين

التدخين يمكن أن يزيد من خطر تكوين حصوات المرارة، لذا تجنب التدخين.