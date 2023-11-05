مدير مستشفى الأقصى: فقدنا القدرة على تقديم الخدمات الطبية أمام عدد الجرحى

قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور إياد أبو زاهر، إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية 52 شهيدا وعشرات الجرحى، إثر المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي.

وأكد أبو زاهر، خلال مؤتمر تليفزيوني، أن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين تم استقبالهم المستشفى من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن عدد جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ 2100 و5000 جريح.

كما نوه مدير مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن المستشفى لم يعد قادرا على تقديم أدنى الخدمات وانهار أمام عدد الجرحى، قائلًا: "إن المستشفيات الأكبر حجمًا تواجه كارثة أضخم بسبب انهيار الخدمات وعدم وصول المساعدات".

وكان خرج 16 مستشفى من قطاع غزة من أصل 35 مستشفى، بسبب الحاجة للوقود والمستلزمات الطبية.

وطالبت جهات دولية وأممية بالسرعة في فتح ممرات آمنة، والعمل على تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود والوفود الطبية من وإلى قطاع غزة.