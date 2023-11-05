الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة ( PRINCESS MAYSA  ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 110 م وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5845 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة  (  BELHAVEN  ) والتي  يبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 49117 طن من القمح لصالح القطاع العام  حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42585 طن تشمل: 10058 طن يوريا و2850 طن جبس معبأ و14920 طن كلينكر و3521 طن اسمنت و5188 طن رمل  و1150 طن ملح و4898 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34689 طن تشمل:  7980 طن خردة و1265 طن خشب زان و3001 طن ذرة و800 طن حديد و3200 طن ابلاكاش و18443 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4870 حاوية مكافئة. 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69815 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418433 طنًا. 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5207 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط دمياط 3 حاويات

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