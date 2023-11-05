الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الإدارة العامة؛ لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة "، بمشاركة نحو (55) من أمناء الكليات، والعاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، وكليات الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.


المنشاوي: لم نتوان في إتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص وتعاملنا معه بالأطر القانونية


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة حريصة على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، فضلًا عن دورها التنويري الهادف؛ للتصدي لمختلف أشكال الفساد والتوعية بمخاطره، التي تنعكس سلبًا؛ على مساعي الدولة لتحقيق التقدم، والتنمية المستهدفة، فى كافة المجالات، مؤكدا أن الجامعة لم تتوان في اتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص ويتم التعامل معه بالأطر القانونية.


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الورشة استهدفت صقل مهارات العاملين بالوظائف القيادية، والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة؛ حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره؛ من خلال عقد عدد من الفعاليات، وورش العمل، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لخطة الدولة المصرية في مكافحة الفساد، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية بين منسوبي الجامعة.


وأشار خالد عمران، بأن الورشة التدريبية تمتد خلال الفترة من ٥ إلى ٧ من نوفمبر، وتتناول عددًا من الموضوعات المهمة حول "آليات مكافحة الفساد"، والتي حاضر خلالها، الدكتور علي صديق رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، ومحاضرة "الإطار التشريعي، والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر"، ويحاضر بها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، ومحاضرة "أثر القيم الاجتماعية، في تقليل فرص الفساد" للدكتورة راندا محمد رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية.


وتناول الدكتور علي صديق، في محاضرته، مفهوم الفساد ومكافحته والحد من انتشاره وكذلك كيفية محاربته من خلال: الالتزام بمعايير الأمانة، الضمير، تغيير السلوكيات، أطر مكافحة الفساد في مصر، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أجهزة مكافحة الفساد في مصر (جهات التحقيق والإدعاء، جهات التحري والاستدلال، جهات ذات طبيعة تنظيمية ورقابية، الجهات الرقابية المتخصصة ).

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الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط مكافحة الفساد والحوكمة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط للتصدي لمختلف أشكال الفساد والتنمية المستهدفة صقل مهارات العاملين

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