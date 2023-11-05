10 نوفمبر.. البابا ثيؤدوروس يزور كنيسة الظاهر بالقاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، متحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إنه في يوم الجمعة 10 نوفمبر بمناسبة عيد رؤساء الملائكة سيترأس البابا ثيودوروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة.

وعن مواعيد الصلاة

فتتمم الكنيسة يوم الخميس 9 نوفمبر: صلاة الغروب الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة 10 نوفمبر، صلاة السحر الساعة 8.30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.