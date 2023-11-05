الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 4 من تجار المخدرات خلال حملة أمنية بالفيوم والشرقية

حبس
حبس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمحافظتي الفيوم والشرقية لضبط لملاحقة حائزي ومتجري المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الفيوم والشرقية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

 ضبط عاطل له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

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وفي مديرية أمن الشرقية ضبط عاطل له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية لمخدري الحشيش، الهيدرو - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية لمخدري الحشيش الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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