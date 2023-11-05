الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 26 منشأة وضبط 3961 حالة إشغال في حملات على الأسواق بالإسكندرية

حملات مكبرة بأسواق
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية

وجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء، بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

‏‎وفي هذا الصدد، نفَّذت أحياء منتزة أول وثانِ وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

‏‎وأسفرت الحملات عن غلق 26 منشأة، والتحفظ على 3961 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر بـ 437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية
IMG-20231105-WA0012
IMG-20231105-WA0012
محافظ الإسكندرية تكثيف الحملات خفض أسعار السلع الأساسية منظومة الأسعار حملات رقابية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لوسائل النقل الداخلية والخارجية

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان