غلق 26 منشأة وضبط 3961 حالة إشغال في حملات على الأسواق بالإسكندرية

وجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء، بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

‏‎وفي هذا الصدد، نفَّذت أحياء منتزة أول وثانِ وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

‏‎وأسفرت الحملات عن غلق 26 منشأة، والتحفظ على 3961 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر بـ 437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية

حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية

حملات مكبرة بأسواق الإسكندرية