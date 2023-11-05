الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يبحث الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بالمدارس الزراعية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدرستي طنطا الثانوية الزراعية، وبرما الثانوية الزراعية، التابعتين لـ إدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، والدكتور خالد أبو شادي، مدير مديرية الزراعة، المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، حيث قاموا بتفقد المزرعة الخاصة بكل مدرسة، وعددًا من الأقسام والفصول. 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية، وفي إطار التعاون المشترك والمثمر بين كلية الزراعة جامعة طنطا، ومديرية الزراعة، لبحث سبل الارتقاء والتطوير في المدارس الزراعية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوقيع اتفاقيات تعاون لتطوير المنظومة بالمدارس الزراعية.

وتفقد وكيل الوزارة والضيوف أقسام الحاصلات الزراعية، والصناعات، والإنتاج الحيواني والداجني، والعجائن والمخبوزات، والمعامل، والألبان، وأشادوا بالجهود المبذولة داخل المدارس، وانتظام العملية التعليمية، والانضباط والنظافة، والعمل بروح الفريق.

كما قام وكيل الوزارة والمرافقين له بحضور طابور الفترة المسائية بمدرسة برما الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شهد مراسم تحية العلم، والنشيد الوطني، والبرنامج الإذاعي، وقد أشاد وكيل الوزارة بالإذاعة المدرسية، وبالطالبة المتميزة في قراءة القرآن الكريم. 

وخلال الطابور المدرسي، تحدث وكيل الوزارة عن أضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، والأمراض التي تسببها، والتي تصل إلى حالات الوفاة لأصحاب الأمراض المزمنة، وجهود الدولة في التصدي لهذه الأعمال التي تضر بالبيئة، وتضر بالصحة العامة للإنسان والمناخ.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة على التواجد المستمر للجان المتابعة، لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع الإدارات، والوقوف على مستوى الطلاب العلمي داخل جميع المدارس، وذلك من خلال موجهي المواد على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، ومتابعة تنفيذ خطط الأنشطة، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والتدريب على خطط الإخلاء.

cbe56ee9-6ca9-4a08-adde-01d505d7f7db
cbe56ee9-6ca9-4a08-adde-01d505d7f7db
267f92ae-7dc4-479c-a837-868dcd221faf
267f92ae-7dc4-479c-a837-868dcd221faf
d4a2e505-6a05-40e8-80f6-e9e3b5b73ebb
d4a2e505-6a05-40e8-80f6-e9e3b5b73ebb
95a0c967-dc35-4752-b824-e11f200c42a1
95a0c967-dc35-4752-b824-e11f200c42a1
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه إدارة غرب طنطا التعليمية شرق طنطا التعليمية عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة مدرسة برما الثانوية الزراعية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

مواطنو الغربية يشيدون بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وجودتها

غرس 150 شجرة مثمرة وزينة لتوسيع المساحات الخضراء في قرى الغربية

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الغربية

أهالى الغريب بزفتى: "حياة كريمة" حولت قريتنا لمدينة صغيرة بخدمات متكاملة

زراعة 128 شجرة مثمرة وزينة فى قرى مركز السنطة بالغربية

ضبط صاحب مخبز بحوزته 16 جوال دقيق مدعمًا بالغربية

إزالة 38 حالة تعدى على الأراضى الزراعية و9 حالات بناء مخالف بالغربية

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان