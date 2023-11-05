وكيل تعليم الغربية يبحث الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بالمدارس الزراعية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدرستي طنطا الثانوية الزراعية، وبرما الثانوية الزراعية، التابعتين لـ إدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، والدكتور خالد أبو شادي، مدير مديرية الزراعة، المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، حيث قاموا بتفقد المزرعة الخاصة بكل مدرسة، وعددًا من الأقسام والفصول.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية، وفي إطار التعاون المشترك والمثمر بين كلية الزراعة جامعة طنطا، ومديرية الزراعة، لبحث سبل الارتقاء والتطوير في المدارس الزراعية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوقيع اتفاقيات تعاون لتطوير المنظومة بالمدارس الزراعية.

وتفقد وكيل الوزارة والضيوف أقسام الحاصلات الزراعية، والصناعات، والإنتاج الحيواني والداجني، والعجائن والمخبوزات، والمعامل، والألبان، وأشادوا بالجهود المبذولة داخل المدارس، وانتظام العملية التعليمية، والانضباط والنظافة، والعمل بروح الفريق.

كما قام وكيل الوزارة والمرافقين له بحضور طابور الفترة المسائية بمدرسة برما الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شهد مراسم تحية العلم، والنشيد الوطني، والبرنامج الإذاعي، وقد أشاد وكيل الوزارة بالإذاعة المدرسية، وبالطالبة المتميزة في قراءة القرآن الكريم.

وخلال الطابور المدرسي، تحدث وكيل الوزارة عن أضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، والأمراض التي تسببها، والتي تصل إلى حالات الوفاة لأصحاب الأمراض المزمنة، وجهود الدولة في التصدي لهذه الأعمال التي تضر بالبيئة، وتضر بالصحة العامة للإنسان والمناخ.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة على التواجد المستمر للجان المتابعة، لمتابعة سير العملية التعليمية بجميع الإدارات، والوقوف على مستوى الطلاب العلمي داخل جميع المدارس، وذلك من خلال موجهي المواد على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، ومتابعة تنفيذ خطط الأنشطة، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والتدريب على خطط الإخلاء.

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