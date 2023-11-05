الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع إصلاح كسر ماسورة بحي التبين

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ١٠٠٠ مم بشارع القومية للاسمنت بحي التبين والمغذي إلى مدينة ١٥مايو.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

ضخ عربات المياه 

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنه تم ضخ عربات المياه لتوفيرها للمواطنين وعدم تأثرهم من انقطاعها، موضحة أنه تم الانتهاء من أعمال التصليحات وجارٍ ضخ المياه لمدينة ١٥ مايو والمناطق التي تأثرت بقطع المياه.  

وشددت عبدالمنعم، على تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لأماكن التصليح والطرق وتجفيفه ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق لعدم إعاقة الحركة.

المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها
شارع القومية اصلاح كسر بمساورة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة حي التبين حي 15 مايو

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