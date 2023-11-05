الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية والمدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى يبحثان الاحتياجات الإنسانية لغزة

سامح شكري وسيندي
سامح شكري وسيندي ماكين

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، استقبل اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية، سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى.  

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالى القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة، لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالى. 

جانب من اللقاء

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لمساعدة الشعب الفلسطيني فى القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة، أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان نفاذ تلك المساعدات إلى القطاع، مشددًا على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكل احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

جانب من اللقاء

في سياق متصل، نوه سامح شكرى إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطينى من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير.

جانب من اللقاء

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية للبرنامج عن تقديرها الكامل للدور الذى تضطلع به مصر لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال.

وكذلك، عبرت عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمى في مصر، تماشيًا مع الرؤية المصرية نحو مسار تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

برنامج الغذاء العالمي وزير الخارجية سامح شكري غزة قطاع غزة

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