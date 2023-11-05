الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تشارك في معرض النقل الذكي TransMEA

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

شارك  وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وتشارك المنطقة الاقتصادية بجناح في قاعة "2" الذي تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.

وفي هذا الصدد، صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تطوير موانئها التابعة كافة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية، كما أوضح إطلاق المنطقة منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية العام المقبل، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة بالموانئ وإضافة خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، مشيرًا نجاح تجربة عملية لتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر في باكورة هذا النوع من عمليات تموين السفن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك إلى حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع، كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا؛ ووقعت شركة NERIC اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.

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يذكر أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقتعها العام الماضي مع الصندوق السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والمجموعة المصرية العالمية للسيارات، التي تهدف لإنشاء مجمع مشترك لصناعة السيارات بمنطقة شرق بورسعيد (East Port Said Automotive Zone – EPAZ)، حيث تبذل المنطقة الاقتصادية الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعي السيارات حول العالم للمساهمة في توطين صناعة السيارات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة، التي انطلقت من منطقة شرق بورسعيد، ويهدف مجمع EPAZ لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كقدرة استيعابية للمرحلة الأولى.

شارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس الموانئ البحرية المؤتمر الدولي للنقل الذكي

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