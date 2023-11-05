في يومها الأول.. وكيل" تعليم القاهرة" يتفقد فعاليات مسابقة فرسان القراءة

نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى المديرية والتى تعقد فى الفترة من الأحد 5 نوفمبر حتى الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

وتفقد أيمن موسى مدير المديرية، فعاليات اليوم الأول للتصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار (اقرأ بالمصرى)، وناقش الطلاب في نوعية الكتب التى تم الاستعانة بها فى المسابقة وما دور مكتبة المدرسة أثناء المشاركة في المسابقة.

تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة

وأشار وكيل تعليم القاهرة أن هذه النوعية من المسابقات تهدف إلى تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.

وتابع وكيل تعليم القاهرة، بأنه تكمن أهمية المسابقة فى كونها مستندة إلى أهداف طموحة، تتجاوز نشر ثقافة القراءة لتشمل تنمية القدرة على التفكير التحليلي والنقدي لدى القراء وصولًا إلى جيل مؤهل لقيادة تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.

وكيل "تعليم القاهرة": للقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول

وأكد "موسى" على أن عصرنا الحالى يتطلب تنشئة الأجيال الجديدة على الولاء والانتماء للوطن لمحاربة الفساد، ومن هنا تشكل الثقافة والقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول من أى غزو خارجى، ويكمن ذلك من خلال المعلومات التي يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لديهم، انطلاقًا من أهمية الثقافة والقراءة فى رفع الوعي لمفهوم قيمة الولاء والانتماء للوطن حيث يتم من خلال المعلومات التي يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لديهم.

بدأت التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار “اقرأ بالمصري” على مستوى المديرية للعام الدراسى 2023- 2024 بمقر مكتبة ديوان المديرية اليوم، بمشاركة الإدارات التعليمية الآتية:

(روض الفرج - باب الشعرية - مصر الجديدة - الزيتون- الوايلى - منشأة ناصر - عابدين)

موضوعات مناقشة مسابقة فرسان القراءة

تقوم المسابقة على مناقشة الطلاب فى موضوعات محددة للمراحل التعليمية على مستوى القاهرة وهى كالتالى.:



أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ( المدارس الإبتدائية):

- معنى إسم مصر وموقعها الجغرافي ودورها داخل الوطن العربي وقارة أفريقيا.

- أهم القصص الشعبى المصري ودوره فى مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساس ( المدارس الإعدادية):

- أهم الكتاب والشخصيات المصرية التى أثرت فى العالم.

- أهم المعالم السياحية فى محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا: طلاب المدارس الثانوية:_

- تحدث عن الحضارة المصرية فى إحدى فتراتها المفضلة لديك ( الفرعونية - القبطية - الإسلامية - الحديثة)

- المشكلات المصرية المعاصرة

( المناخ -تلوث المياه - تلوث الهواء - الزيادة السكانية)

سيتم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية فى المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية وذلك من خلال فريق تحكيم مكون من ثلاثة أعضاء من موجهى أوائل وموجهى تخصصات

( المكتبات - الدراسات الاجتماعية - التربية الإجتماعية)

وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية تقوم الإدارة العامة للمكتبات بتشكيل لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023.