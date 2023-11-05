الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في يومها الأول.. وكيل" تعليم القاهرة" يتفقد فعاليات مسابقة فرسان القراءة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم تقيم مسابقة بعنوان" فرسان القراءة"

نظم توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تصفيات مسابقة فرسان القراءة على مستوى المديرية والتى تعقد فى الفترة من الأحد 5 نوفمبر حتى الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

وتفقد أيمن موسى مدير المديرية، فعاليات اليوم الأول للتصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار (اقرأ بالمصرى)، وناقش الطلاب في نوعية الكتب التى تم الاستعانة بها فى المسابقة وما دور مكتبة المدرسة أثناء المشاركة في المسابقة.

  تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة

وأشار وكيل تعليم القاهرة أن هذه النوعية من المسابقات تهدف إلى تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وغرس عادة القراءة المثمرة والاطلاع والبحث لدى الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وإثراء معلوماتهم واكتشاف وتشجيع الموهوبين والمبدعين.

وتابع وكيل تعليم القاهرة، بأنه تكمن أهمية المسابقة فى كونها مستندة إلى أهداف طموحة، تتجاوز نشر ثقافة القراءة لتشمل تنمية القدرة على التفكير التحليلي والنقدي لدى القراء وصولًا  إلى جيل مؤهل لقيادة تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة.

وكيل "تعليم القاهرة": للقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول 

 

وأكد "موسى" على أن عصرنا الحالى يتطلب تنشئة الأجيال الجديدة على الولاء والانتماء للوطن لمحاربة الفساد، ومن هنا تشكل الثقافة والقراءة أهمية قصوى لرفع الوعى الصحيح وحماية العقول من أى غزو خارجى، ويكمن ذلك من خلال المعلومات التي يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لديهم، انطلاقًا من أهمية الثقافة والقراءة فى رفع الوعي لمفهوم قيمة الولاء والانتماء للوطن حيث يتم من خلال المعلومات التي يكتسبها الطالب عبر ما تقدمه المكتبة من معارف ومهارات تشكل الخبرة المعرفية والوجدانية لديهم.

بدأت التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة تحت شعار “اقرأ بالمصري” على مستوى المديرية للعام الدراسى 2023- 2024 بمقر مكتبة ديوان المديرية اليوم، بمشاركة الإدارات التعليمية الآتية:
(روض الفرج - باب الشعرية - مصر الجديدة - الزيتون- الوايلى - منشأة ناصر - عابدين)

موضوعات مناقشة مسابقة فرسان القراءة 

 

تقوم المسابقة على مناقشة الطلاب فى موضوعات محددة  للمراحل التعليمية على مستوى القاهرة وهى كالتالى.:
 

أولا: تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ( المدارس الإبتدائية):
- معنى إسم مصر وموقعها الجغرافي ودورها داخل الوطن العربي وقارة أفريقيا. 
- أهم القصص الشعبى المصري ودوره فى مكافحة الاحتلال والظلم.

ثانيا: طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساس ( المدارس الإعدادية):
- أهم الكتاب والشخصيات المصرية التى أثرت فى العالم.
- أهم المعالم السياحية فى محافظتك مع توضيح كيف تم اكتشافه وقصته.

ثالثا: طلاب المدارس الثانوية:_

- تحدث عن الحضارة المصرية فى إحدى فتراتها المفضلة لديك ( الفرعونية - القبطية - الإسلامية - الحديثة)
-  المشكلات المصرية المعاصرة
( المناخ -تلوث المياه - تلوث الهواء - الزيادة السكانية)

سيتم مناقشة جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية فى المهارات المكتبية والمعلومات العامة إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية وذلك من خلال فريق تحكيم مكون من ثلاثة أعضاء من موجهى أوائل وموجهى تخصصات
( المكتبات - الدراسات الاجتماعية - التربية الإجتماعية) 
وبعد الانتهاء من التصفيات النهائية على مستوى المديرية تقوم الإدارة العامة للمكتبات بتشكيل لجان التحكيم المركزى على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023.

فرسان القراءة مسابقة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: مستمرون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان