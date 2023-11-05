تفاصيل أبرز أفلام شهري نوفمبر ديسمبر بدور العرض السينمائي في مصر

تستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

ويعد انطلاق مجموعة من الأفلام الجديدة بداية لموسم رأس السنة السينمائي، و الذي يستمر حتى شهر فبراير المقبل، وتشهد دور العرض السينمائي في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر بدء عرض عدد من الأفلام الجديدة لكبار نجوم السينما منها: بلوموندو، شماريخ، وآل شنب وغيرها من الأفلام.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام خلال شهري نوفمبر وديسمبر بدور السينما

قائمة أفلام السينما خلال شهري نوفمبر وديسمبر

بلوموندو

يفتتح الفيلم السينمائي الجديد بلوموندو للنجم حسن الرداد الموسم الجديد لدور العرض السينمائي في مصر.

ويعرض الفيلم يوم 15 نوفمبر الجاري بدور العرض في القاهرة والمحافظات، وبعض دول الخليج.

فيلم "بلوموندو" من تأليف حازم ومحمد ويفي، وتحت قيادة المخرج ياسر سامي، وشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود حافظ، رحاب الجمل، هاجر أحمد، إنجي وجدان، مصطفى أبوسريع، سما إبراهيم.

فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي ممزوج بالكوميديا حول رجل مستهتر يعمل بمجال العقارات، ويتزوج من فتاة ثرية، ويقرر بعد مرور فترة على زيجتهما تغيير حياته بشكل مفاجئ، ومن ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب

آل شنب

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “آل شنب” العمل للجمهور بدور العرض السينمائي في مصر يوم 29 نوفمبر الجاري.

وهو الفيلم الذي كان من المفترض عرضه ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تم تأجيلها حتى إشعار آخر بسبب أحداث العدوان على غزة.

ال شنب

الفيلم يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة، مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين وأحمد رءوف وإسلام حسام.

فيلم شماريخ

وينتظر النجم آسر ياسين عرض فيلمه الجديد شماريخ، والمقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل،

ويجسد آسر ياسين ضمن أحداث فيلم "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وسالي حماد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم أنا وابن خالتي

كذلك يعرض فيلم" أنا وابن خالتي" في السينما، يوم 13 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة" والعمل بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

أبو نسب

يعرض فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام يوم 27 ديسمبر المقبل وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر

والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

عصابة عظيمة

ويعرض فيلم عصابة عظيمة، في أواخر شهر ديسمبر المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصويره خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة، في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق، حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية "عظيمة" وهى والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض خلال الأحداث لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، ومن هنا تتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.