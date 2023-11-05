الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لإحالة شاب هتك عرض طفل بالقوة بالقاهرة الجديدة

متهم
متهم

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، شابًا، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بـهتك عرض طفل بالقوة.

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه الذي أكد أنه أثناء عودته من العمل أخبرته ابنته أن هناك شابًا استدرج شقيقها لمنزله بهدف القراءة وتعدى عليه بالقوة ولم يرحم صرخاته ولا استغاثاته، وعقب ذلك حضر ابني وأخبره أن المتهم طلب منه قراءة كلام بالإنجليزي وأثناء وقوفه على الباب شده بالداخل واحتجزه في الطابق الأرضي حتى سمع الجيران وفتحوا الباب بالقوة وأنقذوه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفل بالقوة والتهديد بأن حسر عنه ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلًا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

محكمة الجنايات عرض هتك عرض براءة الطفل

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