دخول مركز الإدمان ومستشفى العظام الخدمة بمستشفيات جامعة أسوان.. قريبًا

أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة أسوان وخدماتها الصحية والطبية والدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين، بأسوان ومرضى دولة السودان الشقيق، ومرضى محافظات جنوب الصعيد، ويستقبل المستشفى الجامعي بأسوان، 2400 حالة يوميًّا بالعيادات الخارجية والاستقبال.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن المستشفيات الجامعية بأسوان تضم 750 سريرًا، ويبلغ عدد المترددين يوميًّا 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الإستقبال والطوارئ.

مستشفى العظام

وأوضح الدكتور أيمن عثمان، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 70 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الإنتهاء من محطة أكسجين مركزية منذ ثلاثة أشهر، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري، كما تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وأشار الدكتور محمد زكى الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات بالجامعة، وإلى حجم الجهود التي تبذلها الجامعة في الفترة الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها علي سبيل المثال إفتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي)كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

طفرة غير مسبوقة

وذكر الدهشوري، أن المنشآت الطبية بمدينة أسوان الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة ومنها علي سبيل المثال مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جاري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز عدد 90 سرير إضافة إلي ملعب رياضي،وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.وإن محافظة اسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية فى محافظات: بورسعيد وقنا والغردقة ومرسى مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضى الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء،كما أنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة عالية من معدلات التنفيذ منها تجهيز وإنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 90 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد.