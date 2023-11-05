القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى فى الضفة لـ152 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليصل إلى 152 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الجاري، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9425 شهيدًا بينهم 3900 طفل.

أكثر من 2000 شهيد تحت الأنقاض بغزة

وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي والإنساني في غزة كارثي وصعب، لافتًا إلى أن 40% من المستشفيات قد خرج من الخدمة، كما أن 70% من مراكز الرعاية الصحية خرجت من الخدمة إما بالاستهداف المباشر من قبل القوات الإسرائيلية، أو من خلال توقف الوقود عن هذه المستشفيات، وذلك يعرض حياة مئات الآلاف من هؤلاء الناس في المستشفيات للخطر.