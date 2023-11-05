"القاهرة الإخبارية": تشاد تستدعى القائم بأعمال السفير فى تل أبيب للتشاور

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استشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة عشرات في مخيم المغازي

وفي وقت سابق أكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الاخبارية"، أنه تم استشهاد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 منهم وإصابة آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي سياق آخر، صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي، بالإضافة إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ، منوهًا إلى أن غالبية الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء.