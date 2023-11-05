الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تشاد تستدعى القائم بأعمال السفير فى تل أبيب للتشاور

تشاد
تشاد

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، باستدعاء تشاد للقائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور.

استشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة عشرات في مخيم المغازي

وفي وقت سابق أكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الاخبارية"، أنه تم استشهاد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 منهم وإصابة آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي سياق آخر، صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي، بالإضافة إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ، منوهًا إلى أن غالبية الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء.

تل أبيب القائم بأعمال السفير في تل أبيب تشاد القاهرة الإخبارية الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

قصف إسرائيلى عنيف على أماكن متفرقة فى قطاع غزة

كتائب القسام تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105

صافرات الإنذار تدوى فى مناطق شمال إسرائيل

عربات تقودها الحيوانات.. وسيلة النقل الوحيدة فى قطاع غزة

“القاهرة الإخبارية” تنقل ردود أفعال حاملى الجنسيات المزدوجة والمصابين فور وصولهم مصر

فلسطينى مرافق لمصاب يشكر الرئيس السيسى ويطالب بدخول المزيد من الأدوية

"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات تستعد لدخول دفعة جديدة لغزة اليوم

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مدارس "الأونروا" بقنابل الفسفور

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

"الهلال الأحمر" تنفى إرسال بسكويت منتهى الصلاحية لقطاع غزة

المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة بـ1.3 مليار جنيه

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك اليوم

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

في مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان