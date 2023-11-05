الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يواجه انبي وعينه على صدارة جدول دوري نايل

مودرن فيوتشر فاز
مودرن فيوتشر فاز في أخر مبارياته على البنك الأهلي

يشهد ستاد القاهرة في الرابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين مودرن فيوتشر وانبي في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل .

المباراة مهمة للفريقين خاصة أن فوز مودرن فيوتشر يعني انفراده بصدارة جدول دوري نايل برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز في حين يسعى انبي للفوز والوصول للنقطة العاشرة وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطتين.

مودرن فيوتشر والانفراد بالقمة 

فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورومو سينيو يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفازمودرن فيوتشر في مباراته الثلاثة  الأولى على فاركو بهدفين نظيفين والداخلية 2-1 وطلائع الجيش 2- صفر ثم خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد وعاد للانتصارات في الجولة الخامسة وهزم البنك الأهلي 2-1 ويسعى للفوز والانفراد بقمة دوري نايل.

البرتغالي ريكاردو فورومو سينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر أكد للاعبيه أن مباراة اليوم لاتقبل نتيجة سوى الفوز للانفر اد بالصدارة وحذرهم من صحوة فريق انبي ورغبته في مواصلة انتصاراته .

انبي يبحث عن الفوز الثالث 

على الجانب الأخر يحتل انبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط وبدأ الدوري بشكل سيىء حيث خسر أمام الداخلية بهدف دون رد وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف ثم خسر أمام بيراميدز بهدف لكنه انتفض وحقق فوزين متتاليين على البنك الأهلي 3-1 وعلى الزمالك 2-1 ويسعى لتحقيق فوزه الثالث والوصول للنقطة العاشرة .

تامر مصطفى أكد للاعبيه أن مباراة اليوم مهمة في مسيرة الفريق وطالهم بالتحلي بالثقة والتركيز لحصد النقاط الثلاث والاقتراب من المربع الذهبي.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده مصطفى عطية وصالح محمد عفيفي ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمد سلامة ميدو  حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

دوري نايل مودرن فيوتشر فريق إنبي تامر مصطفى البرتغالي ريكاردو فورومو سينيو

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