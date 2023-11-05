تمريض حلوان تنظم قافلة للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل

نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية عن الاكتشاف المبكر لسكر الحمل، وذلك ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية، والدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم رئيس القسم.

وفي تصريح لها قالت الدكتورة صفاء إسماعيل عميد الكلية: "تأتي أهمية هذه القافلة في توعية المجتمع وخاصة السيدات بأهمية الاكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل مثل سكر الحمل، من خلال الكشف الدوري واتباع نمط حياة صحي، وذلك حرصًا من الكلية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية لأفراد المجتمع".

وذلك أمام البوابة الرئيسية للكلية ومقر المبنى الإداري بالجامعة والبوابة الرئيسية للجامعة، وتضمنت القافلة أنشطة متنوعة من قياس للضغط والسكر والوزن لحوالي 160 موظفة وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمبنى الإداري، بالإضافة إلى تقديم توعية وتثقيف صحي عن أهمية متابعة الحمل والاكتشاف المبكر لسكر الحمل وعن أهمية التغذية السليمة والتمارين الرياضية للسيدة الحامل. كما ساهم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الفرقة الثالثة بالقسم في أعمال القافلة.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة غرناطة الإسبانية، وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى الجامعتى لتعزيز تواجدهما الدولى من خلال إنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة، ومن ثم فقد تركزت الزيارة على بحث المجالات والتخصصات المختلفة التى تسمح بإنشاء هذه البرامج، إضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.