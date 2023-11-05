الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات الرئيس السيسى وميقاتى ومديرة "الغذاء العالمى" بشأن الأوضاع بغزة تتصدر الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 تصدرت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، للمجتمع الدولي بتحمل مسئوليته واحتواء العنف بالمنطقة، وتجنب توسيع نطاقه، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، والتي أبرزت أيضًا تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه، أمس، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وتابعت الصحف وقائع اجتماع عمان، الذي عقد بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث التصعيد في قطاع غزة. 

 

الرئيس السيسي يشدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، مع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، حيث شدد الرئيس السيسي، على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية؛ بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبه؛ وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني، الذي أكد أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان؛ بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

قصف إسرائيلي عنيف على أماكن متفرقة في قطاع غزة

 

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التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته


وأوردت الصحف تأكيد الرئيس السيسي وميقاتي، ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين؛ بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وفي نشاط رئاسي ثان، نقلت الصحف تأكيد الرئيس السيسي- خلال لقائه، أمس، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مستعرضًا الجهود المكثفة التي تقوم بها على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات؛ بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدًا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

 

اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج

وأشارت الصحف إلى أن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لا سيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028، وقد أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

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