المتحدث باسم فتح: أمريكا تستطيع وقف إطلاق النار بقطاع غزة فى لحظة

قال الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الفلسطينيين أصبحوا يشعرون أن لا قيمة للحديث، في ظل غياب الإنسانية والقصف المتواصل على أهالي غزة الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فالجميع يرى الآن أن دماء الشعب الفلسطيني رخيص أمام هذه العقلية الإجرامية.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم يغض نظره على المذابح والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وفقط يتحدث عن الخسائر المادية، دون النظر إلى الأرواح المفقودة من نساء وأطفال وشيوخ، وعدم اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية في هذه الحرب الدائرة.

وأشار "دولة" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع في لحظة واحدة أن توقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، لكنها لم تفعل ذلك حتى وقتنا الحالي.