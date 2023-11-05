العميد محمد فكري لـ"الشاهد": روح أكتوبر كانت مليئة بالإصرار على الانتقام وتحقيق النصر

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن التفكير في الإبداع في الدفاع عن الجنود المصريين نطلق عليه روح أكتوبر التي نشأت بعد النكسة.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كان هناك إصرار من جيل ما بعد 67 أن يحقق النصر وينتقم لذلك كنا نبتدع أي شيء للتعامل مع الموقف".

وتابع: "هذا أفادنا كثيرًا بعد العبور في عام 1973 وكل الناس التي عبرت في رؤوس الكباري عملوا الحفر البرميلية".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.