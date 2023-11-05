العميد محمد فكري لـ"الشاهد": نفذنا عمليات عبور فردي لقناة السويس في 69

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه بعد مرور مرحلة الصمود وصلنا إلى مرحلة الردع والاشتباك مع العدو.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنا نرى المعدات الإسرائيلية تمر أمامنا وكنا نشتبك معهم، ونحاول نحدث خسائر لحرمانهم من مهمة التنفيذ الهندسي، وكنا نسجل كل التدمير الذي يحدث في العدو ونرسله للقيادة الأعلى إلى أن يصل لهيئة العمليات ليكون سجلًا للأحداث اليومية".

وتابع: "مرت الأيام وبدأنا تصعيد الاشتباكات وبدأت المدفعية تعمل ضد العدو والأسلحة الصغيرة والرشاشات، وجاءت أوامر عام 69 للتحول إلى مرحلة حرب الاستنزاف بعد الردع وما يُسمى بالدفاع النشط".

واستكمل: "تم تكليفنا كضباط صغيرين من قادة الفصائل بعبور قناة السويس عبورًا فرديًا وننفذ مهمة ونعود، وذات يوم أثناء الليل والتوقيت مظلم تمامًا جاءت مجموعة بقارب مطاطي أوصلتني للضفة الشرقية وذهبت بتسليحي الشخصي، كانوا يريدون تدريب الضباط ليكونوا لتهيئتهم للمعركة".

وأردف: "ذهبت واخترت موقعًا وبدأت أعمل تنفيذ هندسي وأراقب طوال الليل، والطيران كان مسيطرًا سيطرة كاملة عام 69 لأنه لم يكن هناك أنظمة دفاع جوي، وننفذ المهام المطلوبة منّا".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.