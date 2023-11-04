السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء الإسكندرية يعين سلوى حتحوت مستشارًا لقطاعات الشبكات

المهندسة سلوي حتحوت
المهندسة سلوي حتحوت

أصدر المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قرارًا بالتعاقد مع المهندسة سلوى حتحوت رئيس قطاعات الشبكات بالشركة للعمل مستشارًا لرئيس الشركة لقطاعات الشبكات بعد بلوغها سن التقاعد.

ومن المقرر أن تقيم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حفل تكريم لرئيس قطاعات الشبكات بنادي الفتح مصطفى كامل يوم 11 نوفمبر المقبل لما قامت به من مجهودات على مدار فترة عملها داخل إدارات وقطاعات الشركة المختلفة لبلوغها سن التقاعد.

ووفق بيان صادر عن الشركة فتشغل "حتحوت"عضوية مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وهى أحد القيادات النسائية المشهود لها بالاحترام مع الجميع.

وأنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب من المرحلة الأولى من الخطة التدريبية لتطوير مراكز خدمة العملاء التي استهدفت قطاعي المنتزة وغرب.

وقالت الشركة، في بيان صادر عن الشركة إن المرحلة الثانية تبدأ غدًا الأربعاء، لمدة 4 أشهر والتي تشمل قطاعي شرق ووسط الإسكندرية.

كما انتهت إدارة التدريب التجاري بالإدارة العامة للتدريب بالشركة من تنفيذ برنامج اليوم التدريبي الواحد عن "مشاكل شعاع وكيفية تفاديها "وقام بالقاء المحاضرة المحاسب صلاح عبد المقصود " مدير عام الشئون التجارية القبارى والدخيلة".

كما تم أمس واليوم تنفيذ برنامج (المنصة) في قطاع المنتزة وقام بإلقاء المحاضرة فتحي عثمان بقطاع شبكات غرب، كما أنهت الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنفيذ تكملة برنامج (التحكم في لوحات التوزيع) وألقى المحاضرة محمد رجب من شبكات المنتزة.

ونظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع مركز إعداد القادة برئاسة الدكتور حازم الشورى رئيس قطاع مركز إعداد القادة، دورة "تنمية مهارات القيادة والإدارة (الإدارة الوسطى)" للعاملين المترقين حديثًا في الشركة، خلال الفترة من 8/10 إلى 19/10/2023.

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