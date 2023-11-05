الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2024

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023 من  المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

 

مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023-2022

تلقى الأزهر الشريف  طلبات التقديم في مسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2023-2024 وذلك منذ ثلاث أيام مضوا تقريبا ، والتي تُقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إذ أوضح قطاع المعاهد الأزهرية تفاصيل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، ومراحلها وشروط التقديم لها.

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وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن  في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  عن  فتح باب التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، بداية من الشهر الحالى وحتى 10 من نفس الشهر ، وذلك إلكرتونيا عبر هذا الرابط

https://service.azhar.eg/Services/GrandImamaQurancompetition

ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة ‏وتقديمها لإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

 

جوائز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم هذا العام، والتي تتجاوز إجمالي الجوائز بها الـ 23 مليون جنيه، تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي:

- المستوى الأول بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

 

- المستوى الثاني بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم كاملًا.

 

- المستوى الثالث بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

 

- المستوى الرابع بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

 

شروط التقديم لـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

ويحق الاشتراك في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم لكل من: طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، شريطة ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023م، كما حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة، والتي جاءت كالتالي:

 

- المستوى الأول والثاني بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.

 

المستوى الثالث بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.

 

المستوى الرابع بـ مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.

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