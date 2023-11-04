السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1151 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بدمياط

دمياط
دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بقرية النصر بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت فى ختام شهر سبتمبر، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتردد ١١٥١مواطنا على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات وتلقى العلاج بالمجان، حيث تم تحويل ٦حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ١٨٩ تحليلًا معمليًا وفحص ١٢ حالة بالأشعة و٢٥حالة أخرى بالسونار.

يشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

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