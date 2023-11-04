"مين تقوله سامحني".. لحظات مؤثرة بين مدربين ومواهب "كابيتانو مصر"

حرصت إدارة برنامج" كابيتانو مصر"، علي توجيه أسئلة للمواهب والمدربين لإزالة الحرج بين أفراد المعسكر، كان سؤال حلقة اليوم "مين اللي نفسك تقوله سامحني؟".

وجاء رد فعل أحد المواهب: "ممكن بكلمة حلوة في رسالة أو قعدة صفا تسمع حقك عليا متزعلش مني، سامحني ".

وقال كابتن أحمد الكأس:" أقول لخالي الله يرحمه ميزعلش مني".

وأجابت ميريهان مقدمة البرنامج: "أقول لأمي متزعليش مني مش عشان أن زعلتها، لأن أن لو زعلتها في أي حاجة بموت".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".