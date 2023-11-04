بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

شهد نادي الزمالك واقعة مؤسفة مساء أمس، حيث اشتبك أمن النادي مع أحد أبناء الأعضاء، الذي قام بجمع أسرته وتوجهوا إلى أفراد الأمن اسفل حمام السباحة الأوليمبي، وتبادلوا السباب والتشابك بالأيدي، حتى تدخل بعض العقلاء وقام بفض هذا الاشتباك، وهي الواقعة التي وصفها باقي الأعضاء بأنها عبارة عن خناقة شوارع، مطالبين المجلس الجديد بوضع ضوابط أمنية صارمة للسيطرة على الأمور داخل القلعة البيضاء.

مشاجرة بنادي الزمالك

يذكر أن هذه المشاجرة جاءت عقب لحظات من تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للهزيمة الثانية في مشواره ببطولة الدوري العام، أمام فريق زد الصاعد حديثًا للأضواء، وقد أحرز هدف الزمالك الوحيد المحترف التونسي سيف الدين الجزيري.

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي عن قيام مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعقد اجتماع يوم الأحد القادم، لبحث عدم أمور وقرارت تخص فريق الكرة واالشئون الداخلية بالنادي.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غدا الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بدلا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.