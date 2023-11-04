جالانت: مصممون على الحرب فى غزة وإن طالت لسنة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي مستعد لفعل كل شيء حتى ينتصر وينهي مهمته، مشيرًا إلى أنهم مصممون على الانتصار في غزة وإن طالت الحرب لسنة.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن المعارك خلال اليومين الماضيين كانت قوية، وخلال هذا السبت كانت هناك معارك قاسية في داخل غزة، وقد أنهينا التطويق في المناطق المأهولة وجيش الاحتلال يحارب في المناطق المأهولة المتواجدة فيها حماس، مؤكدًا أن قواته تضربها في مقراتها وتحت الأرض، والجيش يقصف من البر والبحر والجو.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يتقدم في حربه خطوة تلو الأخرى، كما أنهم يفعلون كل ما يلزمهم للقضاء على المقاومة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه يمكن أن نرى مناطق هنا في مدينة غزة كل مربع مثل هذا فيه على الأقل كتيبة من حماس وهي تتفكك نتيجة أعمال جيش الاحتلال، موضحًا أن حماس تتلقى ضربات كبيرة ونحن نفككها كتيبة تلو أخرى.