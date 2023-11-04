السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جالانت: مصممون على الحرب فى غزة وإن طالت لسنة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي مستعد لفعل كل شيء حتى ينتصر وينهي مهمته، مشيرًا إلى أنهم مصممون على الانتصار في غزة وإن طالت الحرب لسنة.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن المعارك خلال اليومين الماضيين كانت قوية، وخلال هذا السبت كانت هناك معارك قاسية في داخل غزة، وقد أنهينا التطويق في المناطق المأهولة وجيش الاحتلال يحارب في المناطق المأهولة المتواجدة فيها حماس، مؤكدًا أن قواته تضربها في مقراتها وتحت الأرض، والجيش يقصف من البر والبحر والجو.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يتقدم في حربه خطوة تلو الأخرى، كما أنهم يفعلون كل ما يلزمهم للقضاء على المقاومة. 

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه يمكن أن نرى مناطق هنا في مدينة غزة كل مربع مثل هذا فيه على الأقل كتيبة من حماس وهي تتفكك نتيجة أعمال جيش الاحتلال، موضحًا أن حماس تتلقى ضربات كبيرة ونحن نفككها كتيبة تلو أخرى.

الإحتلال الإسرائيلي غزة حماس المقاومة

مواد متعلقة

جالانت: سنصل إلى "يحيى السنوار" وسنقضى عليه لتقصير أيام الحرب

القاهرة الإخبارية: "Leve Palestina" تصدح بمظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين (فيديو)

أبو بكر بشير: متظاهرو لندن يصفون إسرائيل بدولة الإرهاب

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى تشيلى تطالب بوقف الحرب بغزة

“القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى لندن تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد استهداف الاحتلال المدارس فى فلسطين

جيلبرت: "سنشاهد مزيدًا من القصف إذا لم يكن هناك ضغط على إسرائيل"

شكرى: أكدت ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات بمعايير مزدوجة

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية