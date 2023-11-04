السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن تتفقد مشروع تطوير بيوت الطلبة فى الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مشروع تطوير بيوت الطلبة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة مليون جنيه بعد تطويره وإحلاله؛ ليكون جاهزًا لسكن طلاب المدن الجامعية في ظل مساعي المحافظة لإقامة فرع للجامعة بمركز الداخلة بواقع 2 مبنى يسع 230 طالبًا وطالبة.

وتضمنت بيوت الطلبة تخصيص مبنى للذكور والثاني للإناث، ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أعلنت مؤخرًا، عن الانتهاء من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة، وحولته لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويسع 275 طالبًا وطالبة.

وزيرة التضامن تفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط، مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، بحضور حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان، ويشمل المشروع عددًا من التدخلات الرئيسية منها "الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي".

كما جرى تم افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح، والذي ينتج 3 آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد 10 مدارس، ومزرعة الأسماك التي تحتوي على 24 ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة، خاصة أن محافظة الوادي الجديد تعاني من نقص الخضراوات نظرًا لطبيعة الأراضي بها، لذا تم البدء في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية، وهي حوالي 6 صوب بمساحة 5 أمتار ×40 مترا، حيث تعتبر البداية، وجار تخصيص مساحة أرض من المحافظة للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تطوير بيوت الطلبة طلاب المدن الجامعية محافظ الوادي الجديد بأسعار مدعمة لأبناء المحافظة طلاب الجامعة

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