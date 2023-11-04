السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: إسرائيل فشلت عسكريًا فى غزة ولم تحقق أهدافها

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق نتائج عسكرية مرجوة، وأن إسرائيل لم تستطع السيطرة على أي جزء من القطاع.

 وأشار سمير فرج، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن إسرائيل تقوم بقصف المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، وأن أنفاق حماس تشكل مشكلة كبيرة للقوات البرية الإسرائيلية.

وأوضح، أن إسرائيل تستخدم كميات كبيرة من الذخائر للتمهيد النيراني، ولكن دون جدوى، كما أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في قطاع غزة، وأن المقاومة الفلسطينية تحقق انتصارات على الأرض.

قطاع غزة إسرائيل لعدوان الإسرائيلى قصف المدنيين نفاق حماس

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية