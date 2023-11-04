سمير فرج: إسرائيل فشلت عسكريًا فى غزة ولم تحقق أهدافها

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق نتائج عسكرية مرجوة، وأن إسرائيل لم تستطع السيطرة على أي جزء من القطاع.

وأشار سمير فرج، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن إسرائيل تقوم بقصف المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، وأن أنفاق حماس تشكل مشكلة كبيرة للقوات البرية الإسرائيلية.

وأوضح، أن إسرائيل تستخدم كميات كبيرة من الذخائر للتمهيد النيراني، ولكن دون جدوى، كما أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في قطاع غزة، وأن المقاومة الفلسطينية تحقق انتصارات على الأرض.