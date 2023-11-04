خالد الجندى عن تجهيزه قافلتى مساعدات لغزة: صرخة استغاثة للعائلات المصرية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهدية أن يتقبل الله منه المساعدات المقدمة لأهل غزة، وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن يسامحه أهل غزة على قدر المستطاع لأنه جهد مُقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"لعلهم يفقهون"، مع الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أربع مرات يذكر في القرآن الكريم أن تكون الصدقة والعطاء والإنفاق في سبيل الله سرًا وعلانية، والعلانية لأنها صرخة استغاثة للجميع لكل العائلات المصرية "فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

نحتاج أن نكون قدوة لأولادنا

وتابع، أننا نحتاج أن نكون قدوة لأولادنا ونعلم أولادنا أننا نتعاطف مع أهلنا في غزة، ونتكاتف مع بعضنا لمساعدة أهل غزة ويتفقون مع إحدى المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة حياة كريمة، أو الأورمان أو الهلال الأحمر، وكلها لديها الاستعداد لإيصال المساعدات.