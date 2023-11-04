السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى وأسرته يقدمان شاحنتى مساعدات لأهالى قطاع غزة.. ويشارك بحمل الكراتين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شقيقته الكبرى لا تغادر منزلها إطلاقًا بسبب سنها، ولكنها أصرت على أن تشارك في تجهيز حملة مساعدات الأشقاء في قطاع غزة.

وعن مشاركة أبنائه في تجهيز المساعدات وتحدثهم بأكثر من لغة قال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن مهمتنا في الحياة أن نقدم جيلًا للحضارة الإنسانية وليس جيلًا للحضارة العربية، لأننا نريد جيلًا يخاطب العالم.

سبب كسب الصهاينة تعاطف العالم

وأكد أن الصهاينة كسبوا تعاطف العالم لقدرتهم على التواصل مع العالم بلغاته المتعددة، ولكننا إلى الآن بعضنا يعتبر التعليم رجسًا من عمل الشيطان، مشيرًا إلى أنه انتبه لهذا الأمر أن ابنتيه كل واحدة منهما تتحدث لغة لتعريف العالم بقضايانا.

وظهر الشيخ خالد الجندي في الفيديو وهو يحمل كراتين المساعدات بنفسه ويوصلها للشاحنات.

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خالد الجندي حملة مساعدات يحمل كراتين المساعدات العالم بلغاته المتعددة قطاع غزة

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