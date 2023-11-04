الشوط الأول.. دوكو يتألق فى تقدم السيتى على بورنموث بثلاثية

تقدم مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

البلجيكي جيريمي دوكو فرض نفسه نجمًا للشوط بعدما سجل هدفا وصنع هدفين.

وأحرز السيتي الثلاثية في 7 دقائق، حيث تقدم دوكو بالهدف الأول في الدقيقة 30، ثم بعدها بالدقيقة 33 سجل بيرناردو سيلفا الثاني، ثم من صناعة دوكو سجل مانويل أكانجي الثالث بالدقيقة 37.

وفي نفس التوقيت، تقدم وست هام على برينتفورد بهدفين لهدف، إيفرتون بهدف على برايتون وكريستال بالاس على بيرنلي بهدف وحسم التعادل السلبي نتيجة شوط شيفيلد وولفرهامبتون.



تشكيل السيتي.. دوكو وكوفاسيتش أساسيان أمام بورنموث في البريميرليج



وقام جوارديولا بالعديد من التغييرات على تشكيل السيتي، حيث بدأ جيريمي دوكو، كوفاسيتش وناثان أكي أساسيين في التشكيل.

ويقود الهجوم الثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، بينما جلس على دكة البدلاء روبن دياز، فيل فودين، جاك جريليش وجفارديول.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، أكي، ستونز، أكانجي.

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا.

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز.