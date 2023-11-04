السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل السيتي.. دوكو وكوفاسيتش أساسيان أمام بورنموث في البريميرليج

دوكو
دوكو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقام جوارديولا بالعديد من التغييرات على تشكيل السيتي حيث بدأ جيريمي دوكو، كوفاسيتش وناثان أكي أساسيون في التشكيل.

ويقود الهجوم الثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، بينما جلس على دكة البدلاء روبن دياز، فيل فودين، جاك جريليش وجفارديول.

تشكيل السيتي.. دوكو وكوفاسيتش أساسيان أمام بورنموث في البريميرليج

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكي، ستونز، أكانجي

خط الوسط: كوفاسيتش، رودريجو، سيلفا

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

ويحتل مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام هوتسبير، فيما يأتي بورنموث في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

ويرغب مانشستر سيتي في اقتناص الفوز والثلاث نقاط من أجل الارتقاء إلى صدارة جدول الترتيب في انتظار تعثر توتنهام الذي يواجه تشيلسي، وآرسنال الذي يواجه نيوكاسل يونايتد.

في المقابل يأمل بورنموث في تحقيق المفاجأة واقتناص نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

تشكيل السيتي السيتى دوكو كوفاسيتش بورنموث

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