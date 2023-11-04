لأول مرة في مصر.. "طلعت مصطفى" تنظم ملتقى توظيف لسكان مشروعات المجموعة

نظمت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الأول لسكان مشروعات المجموعة، بنادي مدينتي الرياضي، بمشاركة عدد كبير من الشباب من الجنسين للتقدم للالتحاق بالوظائف التي تعرضها المجموعة، وكذلك الاستفادة من محاضرات الملتقى حول ريادة الأعمال؛ لتشجيع الشباب على إنشاء شركات ناشئة.

ويعد ملتقى توظيف مجموعة طلعت مصطفى، أول حدث من نوعه تنظمه شركة تطوير عقاري في مصر لسكان مشروعاتها المختلفة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في زيادة معدل التشغيل وخفض البطالة. ووفر ملتقى التوظيف الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المئات من فرص العمل بمختلف قطاعات المجموعة وأبرزها (التمويل، والتسويق، وإدارة المرافق، والتشغيل والصيانة)، وسجل أكثر من 2000 شاب بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للملتقى، عقب الإعلان عنه عبر حسابات المجموعة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحضر فعاليات الملتقى عدد كبير من الشباب للتعرف على الوظائف المتاحة، وكيفية التقدم، وسط تعاون من مسؤولي المجموعة للرد على استفسارات الشباب عن تفاصيل الوظائف المتاحة.

كما نظم الملتقى محاضرات للشباب حول موضوعات مختلفة ركزت على ريادة الأعمال، والتسويق، وإدارة الوقت، والتحول الرقمي، وأسرار النجاح في العمل، وقدم هذه المحاضرات نخبة من الخبراء والمسؤولين بكبرى الشركات المحلية والعالمية، وهم: الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وخالد حواس، الرئيس التنفيذي لشركة HSG لاستشارات إدارة الأعمال، وبطل مصر والعالم في السباحة، وعمرو عبد الكريم، مستشار تطوير الأعمال، ويتمتع بخبرة 23 عامًا في الاتصالات والخدمات المصرفية، ورشا طنطاوي، مدير التسويق بقمة تكني سوميت.

وفي هذا الصدد قال محمد فودة، مدير التطوير لقطاع الموارد البشرية بمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تنظم لأول مرة في مصر ملتقى توظيف لسكان مشروعاتها المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة لحديثي التخرج من العملاء للتقدم للوظائف في قطاعات المجموعة المختلفة، مما يسهم في خفض معدل البطالة، وتعزيز ارتباط العملاء بالمجموعة من خلال توفير وظائف بمشروعاتها المختلفة. وأضاف أن عددًا كبيرًا من الشباب تقدموا لتسجيل بياناتهم وتحميل السيرة الذاتية على الموقع الإلكتروني المخصص للملتقى، وبعدها ستتولى إدارة الموارد البشرية مراجعة السير الذاتية للمتقدمين، والتواصل لإجراء مقابلة معهم في الوظائف المتاحة التي تناسب دراستهم الجامعية، كما سيتم الاحتفاظ بكل السير الذاتية للمتقدمين للتواصل معهم في حال طرح وظائف جديدة.

وأشار "فودة"، إلى أن تقدم أعداد كبيرة من السكان للمشاركة بالملتقى التوظيفي الأول لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، يثبت نجاح الملتقي في تحقيق الهدف منه وهو تعزيز التواصل وارتباط السكان بالمجموعة، والتأكيد على رسالة المجموعة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كل الخدمات للسكان، ويمتد دورها لتوفير فرص وظيفية للعملاء، إضافة إلى تعزيز دورها في المساهمة بفاعلية في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة، حيث توفر المجموعة أكثر من 15 ألف فرصة عمل بمشروعاتها المختلفة.

من جانبه أعرب الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى التوظيفي الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال تقديم محاضرات للشباب المشاركين بالملتقى، مشيدًا بدور الملتقى في توظيف فرص عمل للشباب مما يخلق ثقافة التكامل بين سكان المجموعة والمشروعات التي يعملون بها، كما أشاد بدور مجموعة طلعت مصطفى، والذي لم يقتصر على بيع وحدات سكنية فقط بل امتد دورها لتوفير فرص عمل للشباب.

فيما أعرب عدد من الشباب، عن حرصهم على المشاركة بالملتقى التوظيفي الأول لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بسبب ما يقدمه من فرص وظيفية متنوعة، ويسهل عليهم الالتحاق بوظائف قريبة من أماكن إقامتهم مما يوفر الوقت والجهد للانتقال. قالت فرح أحمد كمال، إحدى سكان مدينتي، إنها علمت عن ملتقى توظيف مجموعة طلعت مصطفى القابضة من خلال الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت الحضور لتسجيل بياناتهم أملًا في الالتحاق بأحد الوظائف المعروضة، كما حضرت إحدى المحاضرات التي أقيمت على هامش الملتقى، متمنيًا أن تلتحق بوظيفة مبيعات بالمجموعة لتناسبها مع دراستها الجامعية.

فيما قالت ياسمين ياسر، إنه فور الإعلان عن الملتقى تقدمت لتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني لتلتحق بوظيفة قريبة من إقامتها داخل مدينتي، كما حضرت فعاليات الملتقى بنادي مدينتي للتعرف على مزيد من التفاصيل عن الوظائف.

يأتي تنظيم ملتقى التوظيف في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تستهدف دعم الشباب سواء خلال مرحلة التعليم بإنشاء مدارس على أعلى مستوى، والتعاون مع الحكومة لتطوير مدرستين للتعليم الفني (متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وصناع الغد)؛ لتوفير عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى وتشغيلهم في مشروعات المجموعة عقب التخرج، وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات خلال فصل الصيف، أو من خلال توفير فرص عمل لحديثي التخرج من الجنسين بمشروعات "طلعت مصطفى" المختلفة.