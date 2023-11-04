"غازتك" تكشف الوفر النقدي المحقق من تحويل السيارات للعمل بالغاز (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ شركة غازتك برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس الشركة، تفاصيل الوفر النقدي المحقق للمواطن من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلًا من البنزين.

إنفوجراف.. غازتك تكشف التوفير المحقق من تحويل السيارات للعمل بالغاز

وأوضح «فرحات» أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيوفر له مبالغ مالية قد تصل لـ 1000 جنيه، كما أن الغاز يحافظ على محرك السيارة ولا خوف من تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

كانت قد كشفت وزارة البترول، عن إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي "غازتك" و"كارجاس" منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيهًا، والعروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيهًا، أو التقسيط على 18 شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.

ونجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليًا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

فيما وجّه المهندس طارق الملا وزير البترول، رئيسي شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كل المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.